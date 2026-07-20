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20 июля, 09:55

Охотники каменного века заселили форелью безжизненные горные озёра в Норвегии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FedBul

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FedBul

Археологи обнаружили в горах Южной Норвегии деревянные ловушки для рыбы возрастом около семи тысяч лет. Находка показала, что мезолитические охотники и рыболовы намеренно заселяли форелью водоёмы, куда она не могла попасть самостоятельно. Результаты исследования опубликовал phys.org.

После отступления ледников люди начали осваивать этот район, однако водопады преграждали рыбе путь в верхние озёра и реки. Поэтому древние жители переносили её туда вручную, создавая устойчивый источник пищи.

Радиоуглеродный анализ конструкций у озера Тессе показал, что ими пользовались примерно с 5000 года до нашей эры.

«Это означает, что рыбу — а точнее, кумжу — переселяли охотники, рыболовы и собиратели ещё в скандинавском мезолите», — заявил руководитель исследования Аксель Мьярум.

Учёные считают, что выбор форели был неслучайным: она быстро растёт, богата калориями и сравнительно легко ловится. Таким образом, люди управляли природными ресурсами задолго до распространения земледелия.

Потомки переселённой тогда рыбы до сих пор обитают в озере Тессе. По словам исследователей, этот пример доказывает, что доаграрные общества уже умели целенаправленно менять целые экосистемы.

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Владимир Озеров
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