Место на диване за $1 млн: Фанаты разнесли «грандиозный обман» на финале ЧМ по футболу

На финале Чемпионата мира-2026 болельщики высмеяли предложение VIP-обслуживания, за которое нужно было заплатить 1 миллион долларов. Об этом пишет Daily Mail. Компания, предоставлявшая эксклюзивные услуги для владельцев самых дорогих билетов, подверглась критике со стороны фанатов за качество и содержание предоставленного сервиса.

Пользователи соцсетей и посетители стадиона называли предложение «обманом» и «недостойным такой цены», отмечая несоответствие ожиданий и реальности. Так, в сумму входили места-балконы, но почему-то обзор с них был очень плохой. Кроме того, предоставлялся трансфер на вертолёте и приглашение на вечеринку с именитыми артистами после матча.

«И всё это ради того, чтобы сидеть на полиэстеровом диване с Amazon», — пишут в социальных сетях.

Инцидент стал одной из самых обсуждаемых тем после финального матча, привлекая внимание СМИ и фанатских сообществ. В итоге компания пообещала пересмотреть пакет VIP-обслуживания и улучшить сервис на будущих мероприятиях.

Напомним, финальная встреча на чемпионате мира по футболу между Аргентиной и Испанией завершилась со счётом 0:1. Единственный мяч испанцы забили в дополнительное время. Главный тренер аргентинской сборной Лионель Скалони посетовал, что соперник был достойный, а его подопечные получили слишком много мелких травм, поэтому игра не совсем задалась. Финал прошёл на стадионе «Метлайф» в городе Ист-Ратерфорд в США.