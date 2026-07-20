Астрофизики впервые разглядели «доставку еды» к чёрной дыре

Космический телескоп James Webb зафиксировал, как сверхмассивная чёрная дыра в центре галактики NGC 4696 организует доставку собственного топлива. Результаты наблюдений международной группы учёных опубликованы изданием Science Daily.

Исследователи из университетов Монреаля и Мичигана увидели длинную нить холодного газа, соединённую с вращающимся диском вокруг чёрной дыры. По этой структуре вещество поступает к центру, а часть материала в диске движется со скоростью до 600 километров в секунду.

Наблюдения подтверждают идею замкнутого цикла: джеты чёрной дыры нагревают окружающий газ, затем он остывает, сжимается в тонкие волокна и под действием магнитных полей снова возвращается к ней. Диск шириной около 800 световых лет служит конечным резервуаром перед падением материи в гравитационную бездну.

Телескопу удалось различить структуры размером около 30 световых лет. Галактика NGC 4696 находится в скоплении Центавра примерно в 145 миллионах световых лет от Земли. Компьютерное моделирование дало картину, близкую к наблюдаемой, подтвердив гипотезу саморегулирующегося цикла питания чёрных дыр.

Ранее Life.ru рассказывал, что испанские астрофизики нашли в центре Млечного Пути природный сахар эритрулозу, который содержится в малине и используется в автозагарах. Выяснилось, что вещество образуется на микроскопических частицах космической пыли при экстремальном холоде около –250°C путём соединения гликоальдегида и этиленгликоля, а затем может попадать на планеты с кометами и астероидами. Открытие стало первым случаем обнаружения сахара в межзвёздном пространстве, что говорит о большей распространённости таких соединений, чем считалось ранее, и открывает возможность зарождения жизни на других мирах по земному сценарию.