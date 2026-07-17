Звезда-хищник поглотила целую планету — учёные вычислили «преступление» по химической улике

Далёкая звезда, похожая на Солнце, судя по всему, поглотила одну из ближайших планет. К такому выводу пришли исследователи под руководством астронома Брук Коттен из Мичиганского университета. Работа опубликована в The Astrophysical Journal, сообщает Science Daily.

Речь идёт о TOI-5882, которое находится примерно в 1300 световых годах от Земли. Учёные заметили в его составе странность: лития в составе звезды оказалось намного больше, чем должно быть у объектов такого типа.

«Мы — это то, что мы едим, верно?» — сказала Коттен. По её словам, в веществе планет лития заметно больше, чем в самих звёздах. Поэтому, если звезда поглощает планету, она вбирает в себя и большую порцию этого элемента.

Для описания того, как звезда съедает планету, астрономы используют термин «поглощение». Такие события проходят очень быстро по космическим меркам — иногда всего за дни или недели. Именно из-за скоротечности процесса поймать звезду прямо в момент «преступления» почти невозможно. Учёным приходится искать химические следы, которые остаются после исчезновения планеты.

Сама TOI-5882 пока не разрослась настолько, чтобы её размер объяснял гибель планеты. Поэтому исследователи предположили, что у звезды был «сообщник». Вокруг неё вращается массивный газовый объект — коричневый карлик, который тяжелее Юпитера более чем в 20 раз, но слишком мал, чтобы разгореться и стать полноценной звездой. Возможно, именно он сбил планету с орбиты и отправил её в падение на светило.

Литий стал главной «уликой» в этом деле. Один из авторов исследования, доцент Мичиганского университета штата Сет Джейкобсон, сравнил атомы химического элемента, попавшие в звезду вместе с планетой, с болельщиками, приходящими на стадион: изначально в звёздной атмосфере есть лишь немного «ранних гостей», но новоприбывшие быстро превосходят их числом.

По количеству найденного лития учёные предположили, что съеденная планета могла весить от нескольких земных масс до массы Нептуна.

В проекте участвовали 14 исследователей из США и Чили. Чтобы доказать, что уровень лития у TOI-5882 действительно аномален, они собрали для сравнения 62 звезды схожего возраста, массы и температуры. По разным методам оценки звезда стабильно оказывалась в числе самых богатых литием. Как отметила один из соавторов работы, доцент Университета Висконсина Мелинда Соареш-Фуртадо, данные не приходится подгонять — как ни считай, TOI-5882 попадает как минимум в 97-й процентиль по содержанию лития.

При этом несколько звёзд из группы сравнения тоже показали неожиданно высокий уровень лития. Это значит, что поглощение планет может быть не единственной причиной такого обогащения, и у астрономов появился новый вопрос для изучения.

А ранее учёные нашли звезду-«каннибала» в далёкой системе. В её составе зафиксировано повышенное содержание некоторых элементов, включая литий — редкий для звёздной атмосферы элемент, который обычно быстро разрушается внутри светил.