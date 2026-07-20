Число пострадавших из-за БПЛА ВСУ в Ейском районе Кубани выросло до трёх
Карета скорой помощи. Обложка © Life.ru
Три человека пострадали при атаке БПЛА ВСУ на Ейский район Краснодарского края, заявил глава муниципалитета Роман Бублик. Они госпитализированы, всего в дежурно-диспетчерскую службу поступило 12 обращений.
«Пострадали три человека, их госпитализировали и оказывают всю необходимую медицинскую помощь», — написал он в телеграм-канале
Напомним, изначально сообщалось об одной пострадавшей женщине. Известно, что в Ейске обломки БПЛА повредили семь домой.
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