Число пострадавших из-за БПЛА ВСУ в Ейском районе Кубани выросло до трёх

Три человека пострадали при атаке БПЛА ВСУ на Ейский район Краснодарского края, заявил глава муниципалитета Роман Бублик. Они госпитализированы, всего в дежурно-диспетчерскую службу поступило 12 обращений.

«Пострадали три человека, их госпитализировали и оказывают всю необходимую медицинскую помощь», — написал он в телеграм-канале

Напомним, изначально сообщалось об одной пострадавшей женщине. Известно, что в Ейске обломки БПЛА повредили семь домой.