Обломки дронов в Ейске повредили 7 домов: пострадала жительница

В г. Ейске Краснодарского края обломки дронов повредили остекление семи частных домовладений. В результате ЧП пострадала одна женщина, сообщили в оперативном штабе региона.

«Пострадала одна женщина, её госпитализировали и оказывают всю необходимую медицинскую помощь», — информирует оперштаб.

На местах падения фрагментов дронов работают оперативные и специализированные службы. Принимаются меры по оценке ущерба и обеспечению безопасности жителей.