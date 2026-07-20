Обломки дронов в Ейске повредили 7 домов: пострадала жительница
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В г. Ейске Краснодарского края обломки дронов повредили остекление семи частных домовладений. В результате ЧП пострадала одна женщина, сообщили в оперативном штабе региона.
«Пострадала одна женщина, её госпитализировали и оказывают всю необходимую медицинскую помощь», — информирует оперштаб.
На местах падения фрагментов дронов работают оперативные и специализированные службы. Принимаются меры по оценке ущерба и обеспечению безопасности жителей.
За ночь с 19 на 20 июля российские средства ПВО перехватили и уничтожили 381 украинский беспилотник самолётного типа. Дроны ВСУ пытались ударить по территории 18 регионов, включая Кубань. При этом 85 БПЛА уничтожены на подлёте к Москве.
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