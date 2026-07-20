Снейлор Свифт стала чемпионкой мира по гонкам среди улиток

В английском графстве Норфолк определили самую быструю улитку планеты. Ежегодный чемпионат мира по бегу моллюсков прошёл на крикетном поле Гримстон в Конгхеме, где триумфатором стал питомец по кличке Снейлор Свифт.

«Явка была потрясающей, это был отличный конкурс с невероятной поддержкой», — поделился организатор Иэн Хейнс.

Чемпионка обогнала 271 соперницу из девяти стран, включая Бразилию, Францию и Испанию, преодолев дистанцию в 13 дюймов (33 сантиметра) за 3 минуты 13 секунд. За свою победу моллюск получил не кубок, а серебряную кружку, наполненную свежим салатом. Соревнования проводятся уже более шести десятилетий и ежегодно собирают тысячи зрителей. Участники могут приносить своих питомцев или арендовать улитку за 1 фунт. Строгие правила допускают к старту только садовых моллюсков, а мировой рекорд — 2 минуты — принадлежит улитке Арчи, установившей его ещё в 1995 году.

Ранее в одном из магазинов Ставрополя местный бренд сантехники устроил конкурс с призовым фондом 100 тысяч рублей. Необычное состязание горожане уже окрестили «Играми престолов». Участникам предстояло пройти два испытания, и оба были так или иначе связаны с унитазами. На первом этапе конкурсанты должны были на скорость выпить безалкогольный игристый напиток, но не из стакана или бокала, а непосредственно из чаши унитаза.