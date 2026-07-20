Число заболевших Эболой в ДР Конго перешагнуло за 2,3 тыс.

Число официально подтверждённых случаев заболевания лихорадкой Эбола в Демократической Республике Конго достигло 2 344, увеличившись за последние сутки на 77. Такие данные приводит министерство связи и по делам СМИ в ежедневном бюллетене.

Общее количество погибших от болезни составляет 930 человек. За сутки умерли 37 пациентов, показатель смертности остаётся высоким — 39,7%, предупредили в ведомстве. В больницах и карантинных изоляторах находятся 724 пациента с подтверждённым диагнозом. Показатель отслеживания контактов инфицированных достиг 85,8%, что помогает сдерживать распространение вируса.

Ранее сообщалось, что жертвами вспышки лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго стали 828 человек. Обновлённые данные о распространении инфекции опубликовал Национальный институт общественного здравоохранения страны (INSP). Смертность среди инфицированных остаётся высокой, приближаясь к 40%.