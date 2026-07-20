Забрал кусочек сетки и бросился к чемпиону: Младший брат Ямаля затмил звёзд ЧМ

Трёхлетний брат Ламина Ямаля Кейн вновь оказался в центре внимания после победы Испании на чемпионате мира. Об этом пишет Daily Mail.

Трёхлетний брат Ямаля растрогал болельщиков после финала ЧМ. Видео © X / Sports on Predict

После церемонии мальчик выбежал на поле и направился к футболисту. В руках ребёнок держал отрезанный кусок сетки ворот. Ямаль поднял Кейна и крепко обнял его. Затем братья вместе отпраздновали завоёванный испанской сборной титул.

Младший родственник нападающего стал одной из неофициальных звёзд турнира. Во время предыдущих встреч камеры неоднократно показывали, как он танцует, корчит рожицы и эмоционально болеет за национальную команду. Особенно широко разошлось видео, на котором Кейн показывает язык на стадионном экране. Увидев его, Ямаль рассмеялся прямо на поле.

Испания победила Аргентину со счётом 1:0 после дополнительного времени и во второй раз стала чемпионом мира. Для 19-летнего форварда этот мундиаль был первым в карьере.

Сборная Испании завоевала второй титул чемпионов мира, обыграв Аргентину в финале. Единственный мяч был забит в дополнительное время, когда соперник уже остался в меньшинстве.