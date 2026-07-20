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20 июля, 10:24

Праздник победы на ЧМ обернулся трагедией в Испании: подросток погиб, ещё 3 пострадали

Подросток погиб при обрушении фонтана во время празднования победы на ЧМ в Испании

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jose HERNANDEZ Camera 51

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jose HERNANDEZ Camera 51

Празднование победы сборной Испании на чемпионате мира закончилось трагедией в провинции Саламанка. При обрушении фонтана погиб 13-летний подросток, ещё три человека получили тяжёлые травмы. Об этом пишет Europa Press.

Инцидент произошёл в ночь с 19 на 20 июля в городе Сьюдад-Родриго. Воодушевлённые триумфом национальной команды молодые люди собрались возле сооружения. Некоторые болельщики забрались внутрь фонтана. Под тяжестью людей часть конструкции не выдержала и рухнула.

Один из камней упал на мальчика. Полицейские и очевидцы попытались освободить ребёнка из-под обломков и оказать ему помощь. Спасти пострадавшего не удалось. Ещё трое участников празднования находятся в тяжёлом состоянии.

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Напомним, сборная Испании в финале чемпионата мира обыграла Аргентину со счётом 1:0 после дополнительного времени. Команда завоевала второй мировой титул в своей истории.

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Полина Никифорова
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