На побережье Стамбула в районе Карабурун обнаружены обломки беспилотника-камикадзе со взрывчаткой на борту. Об этом проинформировало агентство IHA.

Обломки дрона-камикадзе со взрывчаткой обнаружили на побережье Стамбула. Видео © Х / İhlas Haber Ajansı

Специалисты подразделения морского спецназа, прибывшие на место, обезвредили опасный объект путём контролируемого подрыва. Принадлежность аппарата пока не установлена.

Подобные БПЛА неоднократно находили в турецких черноморских провинциях Самсун, Трабзон и Кастамону. Все обломки направлены в Анкару для проведения технической экспертизы, которая поможет выяснить происхождение дрона.

А в начале июля в турецком городе Фильос на черноморском побережье упал беспилотник. Местные жители наткнулись на него случайно и сразу предположили, что аппарат может быть военным. Проводится экспертиза, чтобы выяснить, кому принадлежит аппарат, кто его производитель и как он вообще оказался в этом районе.