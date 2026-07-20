Недопуск российских спортсменов к Европейским юношеским играм глухих является моральным уродством, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с ТАСС. Дипломат подчеркнула, что создание препятствий для инвалидов свидетельствует о моральной деградации части немецкого политического истеблишмента.

Захарова напомнила Германской ассоциации спорта глухих, что именно Россия положила конец политике «утилизации» людей с ограниченными возможностями в Германии. По её словам, российских атлетов наказывают лишь за то, что они представляют страну, которая продолжает борьбу с нацизмом.

«Чтобы больше не было в мире евгенических программ «Т-4», когда немецкие нацисты получили право на стерилизацию, а в дальнейшем — и физическое уничтожение людей с психическими расстройствами», — подчеркнула дипломат.

Она также напомнила, что впоследствии в круг подвергавшихся уничтожению были включены все нетрудоспособные лица, включая инвалидов и болеющих свыше пяти лет. Первоначально уничтожались дети до трёх лет, затем — все возрастные группы.

Ранее Европейский союз настольного тенниса принял решение допустить российских спортсменов к участию в своих турнирах без каких-либо ограничений. Новые правила вступят в силу с 28 июля, и с этого дня представители России и Белоруссии смогут выступать на соревнованиях с национальной символикой наравне с другими участниками.