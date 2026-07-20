«Проклятие Дрейка» не отпускает: В финале ЧМ рэпер поставил на Аргентину $1,5 млн

«Проклятие Дрейка» вновь напомнило о себе, ведь рэпер поставил 1,5 миллиона долларов на победу Аргентины в финале чемпионата мира. Эта ставка стала для артиста уже 12-й неудачей за последние 13 попыток.

Ранее канадец терял крупные суммы на самых разных соревнованиях. Он ставил миллион долларов на бой Конора Макгрегора и Макса Холлоуэя, столько же — на победу «Арсенала» в Лиге чемпионов и успех «Пэтриотс» в Супербоуле.

Не принесли выигрыша и прогнозы на теннисиста Янника Синнера, бойцов Чарльза Оливейру и Джейка Пола, а также матчи «Оклахомы», «Торонто» и «Балтимора».

В отдельных случаях Дрейк настолько верил в себя, что пытался угадать не только победителя, но и точный счёт либо разницу в очках и шайбах. Однако почти каждый такой прогноз оборачивался очередной потерей сотен тысяч долларов.

Кстати, Дрейк ставил на Аргентину и 4 года назад на триумфальном для команды Лионеля Месси мундиале в Катаре. Тогда рэпер «зарядил» туда 2,7 миллиона долларов, но проиграл деньги, поскольку аргентинцы победили не в основное время, а по пенальти.