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20 июля, 11:02

Король «престолов»: Чемпион по питью из унитаза придумал, куда потратить призовые

Победитель конкурса по питью из унитаза в Ставрополе сыграет свадьбу на призовые

Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / essentuki_online26

Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / essentuki_online26

Победитель скандального конкурса по питью из унитаза в Ставрополе не увидел в соревновании ничего аморального и решил направить призовые 100 тысяч рублей на свадьбу. Об этом мужчина рассказал изданию «Подъём».

В Ставрополе бренд сантехники устроил конкурс с питьём игристого из унитазов. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / essentuki_online26

Состязание «Игры престолов» прошло в Ставрополе по инициативе бренда сантехники. Участники на скорость пили безалкогольное шампанское из стаканчиков, установленных внутри новых унитазов. После публикации кадров в Сети организаторов обвинили в унижении людей ради денег.

«Аморальности здесь совершенно никакой не было. Конкурс был весёлый, развлекательный», — заявил победитель.

По его словам, всё проходило добровольно, в дружелюбной атмосфере, а участники воспринимали происходящее как шутку.

Мужчина рассказал, что близкие заранее знали о соревновании и пожелали ему удачи. Невеста обрадовалась выигрышу: деньги пара потратит на обручальные кольца, костюм и другие свадебные расходы.

Организаторы признались, что не ожидали столь резкой реакции. Компания намеревалась устроить необычное шоу, но после критики пообещала больше не проводить подобные провокационные акции.

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Напомним, что в Ставрополе бренд сантехники устроил конкурс на 100 тысяч рублей, в котором участникам предложили выпить безалкогольный напиток из унитаза, а затем как можно дольше просидеть на закрытой крышке. Акция вызвала споры в интернете: одни пользователи оценили выдержку конкурсантов, другие были в ужасе от похабщины.

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Владимир Озеров
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