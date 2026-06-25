Многодетная москвичка сбросила 40 кг ради победы в конкурсе «Миссис Россия мира»
Анна Кияшко. Обложка © личный архив / «Вечерняя Москва»
Многодетная мама из Москвы Анна Кияшко стала победительницей национального конкурса «Миссис Россия мира — 2026» и уже осенью представит Россию в Индии. Для неё эта победа стала одной из самых значимых, но далеко не первой: ранее она уже выигрывала столичный конкурс «Многодетная краса».
По словам Кияшко, участие в подобных проектах дало ей опыт сценического поведения, навыки дефиле и уверенность, которые формировались постепенно от конкурса к конкурсу. Подготовка к финалу шла в интенсивном режиме: за несколько дней до старта участницы переехали в отель и ежедневно репетировали с утра до вечера, хотя работа над собой началась задолго до самого мероприятия.
Ключом к победам женщина считает уверенность в себе. В прошлом ей пришлось серьёзно изменить образ жизни: при весе более 100 килограммов она похудела более чем на 40 килограммов благодаря тренировкам и корректировке питания, и продолжает поддерживать результат.
«Часто мне задают вопрос, где я нахожу время, как совмещаю работу, занятия спортом, воспитание детей и участие в конкурсах. Скажу честно: секрет в колоссальной поддержке моей семьи», — отметила собеседница «Вечерней Москвы».
Ранее Life.ru сообщал, что 19-летняя жительница Ижевска Жанна Николаева представит РФ на конкурсе «Мисс ООН 2026» в Индии. А 31-летняя москвичка Яна Кривченко представит Россию на «Миссис Мира» в США.
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