Многодетная москвичка сбросила 40 кг ради победы в конкурсе «Миссис Россия мира»

Многодетная мама из Москвы Анна Кияшко стала победительницей национального конкурса «Миссис Россия мира — 2026» и уже осенью представит Россию в Индии. Для неё эта победа стала одной из самых значимых, но далеко не первой: ранее она уже выигрывала столичный конкурс «Многодетная краса».

По словам Кияшко, участие в подобных проектах дало ей опыт сценического поведения, навыки дефиле и уверенность, которые формировались постепенно от конкурса к конкурсу. Подготовка к финалу шла в интенсивном режиме: за несколько дней до старта участницы переехали в отель и ежедневно репетировали с утра до вечера, хотя работа над собой началась задолго до самого мероприятия.

Ключом к победам женщина считает уверенность в себе. В прошлом ей пришлось серьёзно изменить образ жизни: при весе более 100 килограммов она похудела более чем на 40 килограммов благодаря тренировкам и корректировке питания, и продолжает поддерживать результат.

«Часто мне задают вопрос, где я нахожу время, как совмещаю работу, занятия спортом, воспитание детей и участие в конкурсах. Скажу честно: секрет в колоссальной поддержке моей семьи», — отметила собеседница «Вечерней Москвы».