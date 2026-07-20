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Регион
20 июля, 10:48

Роскомнадзор опроверг ограничение доступа к App Store

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tada Images

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tada Images

Роскомнадзор не вводил никаких ограничений в отношении магазина приложений App Store. С таким разъяснением выступила пресс-служба ведомства на фоне поступающих от пользователей сообщений о сбоях.

«Роскомнадзор не ограничивает доступ к App Store», — лаконично заявили в пресс-службе.

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Напомним, сегодня пользователи из России стали массово жаловаться на перебои в работе App Store — проблемы затрагивают и само приложение, и скачивание игр с программами. Сигналы поступают в первую очередь из Москвы, Петербурга, Ростовской, Брянской и Волгоградской областей, а также со Ставрополья, но причины сбоя пока не названы.

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Юрий Лысенко
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