Роскомнадзор опроверг ограничение доступа к App Store

Роскомнадзор не вводил никаких ограничений в отношении магазина приложений App Store. С таким разъяснением выступила пресс-служба ведомства на фоне поступающих от пользователей сообщений о сбоях.

Напомним, сегодня пользователи из России стали массово жаловаться на перебои в работе App Store — проблемы затрагивают и само приложение, и скачивание игр с программами. Сигналы поступают в первую очередь из Москвы, Петербурга, Ростовской, Брянской и Волгоградской областей, а также со Ставрополья, но причины сбоя пока не названы.