Обнимает соседок и ворует рыбу: Моржиха Тамара поселилась в Московском зоопарке

В Московском зоопарке появилась новая обитательница — самка моржа Тамара. Она прибыла из дельфинария Краснодарского края и теперь живёт в павильоне «Ластоногие». О новом жильце сообщает само учреждение и публикует кадры с неторопливой Томой.

Моржиха Тамара поселилась в зоопарке. Видео © Telegram / Московский зоопарк

Посетители могут увидеть моржиху в уличном бассейне вместе с другими её сородичами — Раей и Роузи. Кроме того, в павильоне живёт самец ларги Буся и два морских зайца по имени Чарли и Макс. Сотрудники зоопарка отмечают, что Тома успешно адаптировалась к новому месту, и теперь дружит со всеми.

«Моржи – социальные животные, им комфортно жить в группе. Они очень тактильные. Поэтому в первый день Тома стала обнимать соседок, а на тренинге проверяла границы дозволенного и пробовала воровать рыбу у других животных», — поделились сотрудники зоопарка.

Ранее Life.ru писал, что в Московском зоопарке появился на свет птенец японского журавля. Его родителями стали опытная пара — самец Кореец и самка Сунагава, у которых это уже третье совместное потомство. Сейчас детёныш уже самостоятельно осваивает вольер «Японский дворик».