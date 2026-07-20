Российские учёные нашли 4 признака старения сердца, и это поможет замедлить его разрушение

Исследователи Сеченовского университета впервые детально описали, как меняется миокард с возрастом, и выделили четыре ключевых признака клеточного старения сердца. Работа завоевала первое место на Всероссийском конкурсе молодых учёных в области патологической анатомии. Об этом Life.ru рассказали в пресс-службе университета.

Учёные изучили ткани сердца пациентов с хроническим миокардитом, разделив их на группы по возрасту и факту перенесенного COVID-19. Первым признаком старения стало накопление в кардиомиоцитах липофусцина — «пигмента старения», жёлто-бурых гранул из окисленных жиров и белков, которые мешают мышце сокращаться. У пожилых его оказалось в три раза больше, чем у молодых.

Второй маркер — амитосенсцентные клетки, переставшие делиться, но не погибшие. В них активно работает ген p16, и такие клетки выделяют токсичные вещества, подавляя регенерацию молодых тканей. Третьим признаком стало уменьшение количества капилляров, по которым поступают кислород и питание. У пожилых пациентов их было значительно меньше, тогда как у переболевших COVID-19 молодых людей наблюдалась компенсаторная реакция организма.

Четвёртый маркер — характер воспаления: у пожилых иммунный ответ был вялым, но воспаление становилось хроническим и низкоинтенсивным, постепенно разрушая сердце. Отдельно учёные отметили, что у пациентов с постковидным миокардитом повышен уровень программируемой гибели клеток и наблюдался васкулит — воспаление мелких сосудов.

Новые данные могут помочь в персонализированном лечении и диагностике, а в будущем — в создании препаратов-сенолитиков, уничтожающих стареющие клетки, и мРНК-терапии, запускающей контролируемое деление клеток. Исследование проведено при поддержке программы «Приоритет 2030» нацпроекта «Молодежь и дети».

Ранее в Сеченовском университете успешно прооперировали двух пациентов с разрывом сердечной мышцы, чьи шансы на выживание были крайне низки. Один три недели жил с разрывом стенки левого желудочка, а другой поступил с проблемой межжелудочковой перегородки после инфаркта, и врачи больше недели искали хирургов, готовых на вмешательство.