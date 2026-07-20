Единственное хип-хоп-радио STUDIO 21 прекращает вещание

Единственная в России федеральная хип-хоп-радиостанция STUDIO 21 объявила о своём закрытии после девяти лет работы в эфире. Команда проекта подтвердила, что вещание будет прекращено в ближайшее время.

«9 лет назад в нашей стране родился уникальный проект, который мы назвали STUDIO 21. 9 лет мы поднимали музыкальную культуру на новый уровень. 9 лет — это большой срок для любого бренда», — говорится в сообщении на сайте радиостанции.

STUDIO 21 вышла в эфир в декабре 2017 года в Тольятти, а спустя восемь месяцев — в августе 2018-го — запустила вещание в Москве и других городах. В сетке вещания были как российские, так и зарубежные хип-хоп-исполнители. Кроме того, у проекта существует YouTube-канал, где публиковались интервью с рэперами.

Ранее Life писал, что бренд украшений Viva La Vika оказался на грани закрытия. Чистая прибыль компании за два года обвалилась на 76% — с 36,3 млн рублей в 2023-м до 8,7 млн в 2025-м. Сеть стремительно сокращается: закрыты магазины в Петербурге, московский «Цветной» и точка в «Метрополисе», которая проработала меньше года. С сайта исчез и «Афимолл» — в столице осталось всего три адреса. Кроме того, бренд столкнулся с претензиями примерно на 20 млн рублей, включая иск от «Цветного» почти на 8 млн за нарушение арендных условий.