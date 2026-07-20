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20 июля, 14:13

Десять часов в пекле: Перевозчик бросил сотню пассажиров сломавшегося автобуса на 30-градусной жаре

Почти 100 человек застряли на трассе под Воронежем из-за поломки автобуса

Обложка © SHOT

Обложка © SHOT

Рейсовый автобус с 82 пассажирами, следовавший из Москвы в Ставрополь, сломался на трассе М-4 возле посёлка Отрадное Новоусманского района, люди вынуждены часами ждать решения проблемы на летнем пекле. О дорожном инциденте стало известно SHOT.

Обстановка на месте происшествия. Видео © SHOT

Транспорт обездвижен с половины четвёртого утра. Ситуацию усугубляет тридцатиградусная жара, от которой людям приходится прятаться под деревьями прямо у обочины.

По словам пассажиров, перевозчик отказывается направлять за ними другой автобус, называя это нецелесообразным. Прибытие в Ставрополь по расписанию ожидалось в 14:55, однако люди остаются на трассе без каких-либо внятных перспектив.

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Накануне днём в Кировске Мурманской области маршрутная «Газель» съехала в кювет на улице Солнечная. К месту оперативно прибыли пожарные и спасатели, которые оградили зону, отключили аккумулятор и собрали данные. Двое пострадавших госпитализированы.

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Юрий Лысенко
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