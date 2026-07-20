Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 июля, 11:07

Путин учредил День хоккея

Обложка © РИА Новости / Алексей Дружинин

Обложка © РИА Новости / Алексей Дружинин

В России появится новый праздник — День хоккея. Его будут ежегодно отмечать 22 декабря.

Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Он вступает в силу со дня подписания — документ размещён 20 июля на официальном интернет-портале опубликования правовых актов.

Кстати, 22 декабря считают днём рождения отечественного хоккея, ведь именно в эту дату в 1946 году стартовал первый чемпионат СССР по хоккею с шайбой. Матчи прошли в Москве, Ленинграде, Риге, Каунасе и Архангельске, а первым чемпионом стало московское «Динамо». Лучшим бомбардиром турнира тогда стал легендарный Анатолий Тарасов, забросивший 14 шайб.

Международная федерация хоккея с мячом обсуждает возвращение россиян
Международная федерация хоккея с мячом обсуждает возвращение россиян

Ранее Life.ru рассказывал, что КХЛ учредила Кубок Первых к 80-летию отечественного хоккея. В турнире сыграют шесть клубов-юбиляров, а победителя определят по итогам 30 матчей регулярного сезона. Финальный тур пройдёт 22 декабря 2026 года.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Хоккей
  • Путин
  • Законы
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar