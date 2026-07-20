Массовое отравление 79 туристов на «Золотых песках» вызвали заражённые окорочка

Заражённые окорочка, поставленные из Невинномысска, стали причиной массового отравления на базе отдыха «Золотые пески» в Новоселицком округе Ставропольского края. Об сообщили в оперативных службах региона.

«Заражены были окорочка, которые поставили на базу отдыха из города Невинномысска», — сказал ТАСС собеседник.

По данным краевого Минздрава, в результате отравления пострадали 79 человек, включая 25 детей. Госпитализированы 53 пострадавших. Работа базы отдыха приостановлена.

Ранее специалисты Роспотребнадзора выявили нарушения на ставропольской базе отдыха «Золотые пески», где в результате отравления сальмонеллёзом пострадали 79 человек, включая 25 детей, и 53 из них были госпитализированы. В ходе лабораторных исследований биоматериала пострадавших и проб готовых блюд был обнаружен возбудитель — сальмонелла. Следователи возбудили уголовное дело по факту нарушения санитарно-эпидемиологических правил.