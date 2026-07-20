Сегодня или завтра: На Украине заявили о скорой отставке Сырского
Ukraine context: Судьба Сырского решится в ближайшие дни
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Судьба главнокомандующего ВСУ Александра Сырского решится в ближайшие дни, пишет близкий к Кириллу Буданову* канал Ukraine context. В свою очередь бывший заместитель министра обороны Украины Сергей Стерненко, не называя фамилий, анонсирует кадровые изменения уже «сегодня-завтра».
«Это решение давно назрело, и его справедливо требует народ Украины. Каким бы ни было это решение, оно должно быть не только о смене фамилии. А о смене подходов. У нас нет неограниченного количества людей», — написал он в соцсетях.
Напомним, что имя Сырского в последние дни звучит в контексте массовых протестов на Украине: граждане требуют вернуть Михаила Федорова на пост министра обороны, и напротив, уволить Сырского. Financial Times сообщала, что Зеленский рассматривает такую возможность, испугавшись недовольства народа. В чём суть конфликта Сырского и Фёдорова, читайте на Life.ru.
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*Внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.