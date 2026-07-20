Болезнь легионёров забрала ещё одного жителя Нью-Йорка, на власти считают, что худшее позади
Третий человек скончался от болезни легионеров в Нью-Йорке
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Третья смерть зафиксирована в результате вспышки легионеллёза в Верхнем Ист-Сайде на Манхэттене. О новом летальном исходе объявил глава городского департамента здравоохранения Алистер Мартин, его цитирует New York Post.
Общее число подтверждённых заражений достигло 74, более чем 59 заболевшим потребовалась госпитализация. Вместе с тем Мартин отметил, что уже больше недели новых случаев с симптомами не выявляется, что позволяет предположить ликвидацию источника инфекции.
Легионеллёз — опасное заболевание, вызываемое бактерией Legionella pneumophila. Она обитает в естественных водоёмах и почве, но угрозу представляет при попадании в искусственные водные системы, при этом от человека к человеку не передаётся.
Специалисты Роспотребнадзора напоминают, что для профилактики важно регулярно чистить и дезинфицировать водные системы, не допускать застоя воды в неиспользуемых кранах и их протечек.
Накануне Life.ru рассказывал, что вторая жертва легионеллёза была зафиксирована в Верхнем Ист-Сайде на Манхэттене спустя сутки после первого летального исхода. На тот момент было известно о 72 подтверждённых случаях, более полусотни человек госпитализированы. Бактерии нашли в 76 градирнях, предписания по дезинфекции выполнили к 16 июля, и очаг, судя по всему, ликвидирован.
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