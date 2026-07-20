Путин присвоил Андрею Кузичеву звание заслуженного артиста России

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания заслуженного артиста Российской Федерации актёру труппы Московского драматического театра имени А.С. Пушкина Андрею Кузичеву. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Андрей Кузичев — известный театральный и киноактёр, в сентябре этого года ему исполнится 55 лет. Он служит в Театре Пушкина с 1995 года, сыграл более трёх десятков ролей в спектаклях, среди которых «Гроза», «Вишнёвый сад», «Сон в летнюю ночь» и другие. Также артист снимался в фильмах и сериалах, включая «Брат-2», «Бригаду», «Московские окна».

Звание заслуженного артиста РФ присваивается за выдающийся вклад в развитие театрального и кинематографического искусства. Кузичев стал лауреатом ряда театральных премий.

Ранее Владимир Путин присвоил актёру Владимиру Конкину, известному по роли Жеглова в «Месте встречи изменить нельзя», звание Народного артиста России за заслуги в культуре и искусстве. Артист Владимир Конкин, член Союза кинематографистов, указ уже вступил в силу, и коллеги поздравили его, высоко оценив вклад в советское и российское кино.