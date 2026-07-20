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20 июля, 12:15

Райан Рейнольдс проговорился о новом «Дэдпуле»

Обложка © Фильм «Дэдпул», режиссер Тим Миллер, сценаристы Ретт Риз, Пол Верник

Обложка © Фильм «Дэдпул», режиссер Тим Миллер, сценаристы Ретт Риз, Пол Верник

Актёр Райан Рейнольдс подтвердил, что Дэдпул вновь появится на больших экранах. О продолжении супергеройской франшизы актёр рассказал на конвенте Fanatics Fest.

По словам исполнителя главной роли в фильмах «Дэдпул», создатели могут обратиться к малоизвестным героям и сюжетам из комиксов, которые пока не использовались в киновселенной Marvel.

«Фильмам не хватает малоизвестных персонажей, которые были в комиксах. <...> В конечном счете, когда-нибудь будет новый «Дэдпул»», — сказал Рейнольдс.

Название, сюжет и возможные сроки выхода четвёртой части он не раскрыл. Актёр также не уточнил, станет ли это очередной сольной историей Уэйда Уилсона или персонаж присоединится к другим супергероям.

Первый «Дэдпул» появился на экранах в 2016 году, продолжение вышло двумя годами позже. Третья картина — «Дэдпул и Росомаха» — добралась до кинотеатров в 2024-м. Общие мировые сборы трилогии составили около 2,9 миллиарда долларов.

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Полина Никифорова
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