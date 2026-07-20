Йеменские хуситы объявили о морской блокаде Саудовской Аравии

На днях сообщалось, что Иран дал указание хуситам готовиться к блокаде Красного моря на случай ударов США по энергетической инфраструктуре республики. По словам источника, близкого к «Ансар Аллах», группировка уже стянула ракетные комплексы и дроны к Баб-эль-Мандебскому проливу и ждёт лишь команды для атак на коммерческие суда. Незадолго за этого хуситы призвали авиакомпании запретить рейсы над Саудовской Аравией.