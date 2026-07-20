Йеменские хуситы объявили о морской блокаде Саудовской Аравии
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Йеменские хуситы начинают морскую блокаду Саудовской Аравии. С таким заявлением выступил официальный представитель движения «Ансар Аллах».
На днях сообщалось, что Иран дал указание хуситам готовиться к блокаде Красного моря на случай ударов США по энергетической инфраструктуре республики. По словам источника, близкого к «Ансар Аллах», группировка уже стянула ракетные комплексы и дроны к Баб-эль-Мандебскому проливу и ждёт лишь команды для атак на коммерческие суда. Незадолго за этого хуситы призвали авиакомпании запретить рейсы над Саудовской Аравией.
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