В Рязани фанат сборной Испании избил болельщицу Аргентины после финала ЧМ-26
В Рязани после просмотра финала чемпионата мира по футболу фанат сборной Испании избил болельщицу Аргентины. Инцидент произошёл в баре «Карась» на Почтовой улице, где гости собрались вместе смотреть решающий матч, пишет SHOT.
Фанат сборной Испании избил болельщицу Аргентины после финала ЧМ-26 в Рязани. Фото © SHOT
По словам 27-летней девушки, после финала к ней подошли двое мужчин, один из которых начал оскорблять Лео Месси и её саму. В ответ на провокацию она дала обидчику лёгкую пощёчину, после чего мужчина нанёс ей мощный удар кулаком в лицо. Очевидцы сообщили, что сотрудники бара сразу вступились за пострадавшую, однако нападавший успел скрыться.
Пострадавшую доставили в травмпункт, где диагностировали перелом носа и заподозрили закрытую черепно-мозговую травму. Девушка уже написала заявление в полицию. Правоохранители разыскивают злоумышленника.
Ранее в Грузии мужчина сломал туристке нос за русскую речь в пятизвёздочном отеле. Юлия сообщила журналистам, что ей предстоит операция. Она опровергла слухи о том, что плевалась или выливала воду, а также заявила, что видела нападавшего впервые. Нападавший был задержан правоохранительными органами. В соответствии с грузинским законодательством ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трёх лет.
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