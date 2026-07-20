В Рязани фанат сборной Испании избил болельщицу Аргентины после финала ЧМ-26

В Рязани после просмотра финала чемпионата мира по футболу фанат сборной Испании избил болельщицу Аргентины. Инцидент произошёл в баре «Карась» на Почтовой улице, где гости собрались вместе смотреть решающий матч, пишет SHOT .

По словам 27-летней девушки, после финала к ней подошли двое мужчин, один из которых начал оскорблять Лео Месси и её саму. В ответ на провокацию она дала обидчику лёгкую пощёчину, после чего мужчина нанёс ей мощный удар кулаком в лицо. Очевидцы сообщили, что сотрудники бара сразу вступились за пострадавшую, однако нападавший успел скрыться.