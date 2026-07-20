Итальянские виноградники оказались на грани катастрофы из-за прожорливого и неуловимого японского жука

Виноградники и плодовые сады в главной житнице Италии оказались под ударом. О нашествии японского хрущика, угрожающего сельскому хозяйству страны, сообщает Associated Press со ссылкой на местных экспертов и аграриев.

Впервые в Европе вредителя зафиксировали в 2014 году близ аэропорта Милан-Мальпенса. С тех пор прожорливый жук расселился по целому ряду стран — Германии, Италии, Испании, Франции и Швейцарии, а в Евросоюзе его признали одной из главных угроз для растениеводства.

Взрослые особи объедают листву, а личинки уничтожают корневую систему, не щадя ни сельхозугодья, ни газоны. В Италии от нападения страдают Ломбардия, Пьемонт и Валле-д'Аоста. В профильной ассоциации Coldiretti предупреждают, что под угрозой оказалась долина реки По — главный аграрный регион республики.

Представитель объединения Лоренцо Баццана отметил, что точные масштабы урона пока оценить трудно, однако в отдельных районах жук уже полностью уничтожил урожай. Энтомолог Миланского университета Даниэла Лупи пояснила, что для людей вредитель угрозы не представляет, но производство фруктов, трав и декоративных культур резко сократится.

По её словам, если не принять срочных мер, популяция продолжит расти, и ущерб станет катастрофическим. Специалисты настаивают на усилении борьбы с распространением хрущика.

Life.ru рассказывал, что жители Ростова-на-Дону, Батайска и Новочеркасска с начала лета бьют тревогу из-за массового нашествия вязовых клопов. Насекомые облепляют стены, мебель и вещи, а открыть окна в жару почти нереально — москитные сетки и средства защиты не выдерживают напора незваных гостей. При попытке раздавить вредителей остаются пятна и резкий неприятный запах, поэтому некоторые ростовчане уже всерьёз подумывают перебираться на верхние этажи в надежде, что там ситуация полегче.