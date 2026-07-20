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Регион
20 июля, 13:42

Связь пропала — радио предупредит: Поддубный призвал усилить систему оповещения под Курском

Поддубный предложил усовершенствовать систему оповещения в курском приграничье

Поддубный (посередине справа) и бойцы бригады «БАРС-Курск». Обложка © Предоставлено Life.ru пресс-службой

Поддубный (посередине справа) и бойцы бригады «БАРС-Курск». Обложка © Предоставлено Life.ru пресс-службой

Военный корреспондент, член Генсовета «Единой России» Евгений Поддубный предложил дублировать предупреждения о ракетной и беспилотной опасности по радиосвязи, а также отметил вклад добровольцев в поддержку курского приграничья. Инициатива прозвучала по итогам его встречи с бойцами бригады «БАРС-Курск».

Поддубный призвал дублировать предупреждения о ракетной и беспилотной опасности по радиосвязи. Видео © Предоставлено Life.ru пресс-службой

Военкор обсудил обстановку с командованием подразделения и представителями регионального отделения «Единой России». По его словам, мобильная сеть в приграничных районах работает нестабильно, поэтому СМС и сообщения в мессенджерах могут приходить с опозданием.

«Если при помощи этих радиостанций можно будет принимать сигналы беспилотной опасности или ракетной опасности, то можно вовремя уходить в укрытие», — заявил Поддубный.

Герой России также посетил волонтёров «Курского рубежа», которые помогают местным жителям и устанавливают памятные знаки на местах боёв. Он подчеркнул, что такая поддержка даёт людям уверенность, что они не останутся один на один с бедой.

Встреча с волонтёрами «Курского рубежа». Фото © Предоставлено Life.ru пресс-службой

Встреча с волонтёрами «Курского рубежа». Фото © Предоставлено Life.ru пресс-службой

На встрече с активистами МГЕР Поддубный высоко оценил их гуманитарную работу. Молодогвардейцы вручили гостю шеврон, с которым выезжали на ликвидацию последствий атак в регионе.

Беседа с представителями МГЕР. Фото © Предоставлено Life.ru пресс-службой

Беседа с представителями МГЕР. Фото © Предоставлено Life.ru пресс-службой

Военкор Поддубный раскрыл детали «медовой ловушки» спецслужб Украины
Военкор Поддубный раскрыл детали «медовой ловушки» спецслужб Украины

Ранее Евгений Поддубный призвал убрать бюрократические барьеры при трудоустройстве ветеранов СВО и обеспечить им быстрый переход к гражданской работе. По его словам, полученные на фронте навыки, в том числе в сфере беспилотников и новых технологий, востребованы в сельском хозяйстве, строительстве, энергетике и других отраслях.

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Владимир Озеров
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