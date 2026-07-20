Разбившийся на Кубани Ми-2 не имел сертификата и не проходил проверку

Жителю Краснодарского края предъявили обвинение после крушения вертолёта Ми-2, в котором погиб пилот. Мужчине вменяют нарушение правил эксплуатации воздушного транспорта, повлёкшее смерть человека.

По версии следствия, 48-летний обвиняемый самостоятельно собрал летательный аппарат весной 2026 года. Затем по договорённости с местным предпринимателем машину начали использовать для удобрения сельскохозяйственных полей.

«Однако судно не прошло государственную регистрацию и не имело необходимых сертификатов», — сообщили в транспортном управлении СК.

Несмотря на отсутствие разрешительных документов, мужчина поручил пилоту проводить авиационно-химические работы. Следователи считают, что он отвечал за безопасность полётов.

Ми-2 потерпел крушение 18 июля возле станицы Калининской. После падения борт загорелся, находившийся за штурвалом человек погиб на месте. Для установления причин катастрофы назначены авиационно-техническая, химическая и другие судебные экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее Life.ru сообщал, что сельскохозяйственный Ми-2 упал в двух километрах от станицы Калининской и загорелся. Спасатели потушили пламя на площади 20 квадратных метров.