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20 июля, 12:52

«Я надеюсь»: Выживший при взрыве олигарх Ермолаев рассказал, когда его выпишут из больницы

Украинского бизнесмена Ермолаева могут выписать из больницы в ближайшие недели

Вадим Ермолаев. Обложка © vadymiermolaiev.info

Вадим Ермолаев. Обложка © vadymiermolaiev.info

Украинский бизнесмен Вадим Ермолаев, переживший покушение в Монако, сообщил о планах покинуть больницу в ближайшее время. Об этом он рассказал в интервью изданию Nice-Matin, отвечая на вопрос о возможных сроках выписки.

«Я не знаю, надеюсь. Если всё пойдёт хорошо, я, должно быть, смогу выйти в ближайшие недели», — заявил предприниматель.

Помощницу бизнесмена Ермолаева задержали на месте покушения в Монако
Помощницу бизнесмена Ермолаева задержали на месте покушения в Монако

А ранее офис генпрокурора Украины опубликовал видео покушения на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева, совершённого в Монако. Исполнители заблаговременно смонтировали скрытую камеру неподалёку от места происшествия, чтобы снять момент взрыва и документально подтвердить исполнение заказа. Несмотря на то, что видео впоследствии стёрли, спецслужбы смогли его восстановить.

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Александра Мышляева
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