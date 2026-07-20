«Я надеюсь»: Выживший при взрыве олигарх Ермолаев рассказал, когда его выпишут из больницы

Украинский бизнесмен Вадим Ермолаев, переживший покушение в Монако, сообщил о планах покинуть больницу в ближайшее время. Об этом он рассказал в интервью изданию Nice-Matin, отвечая на вопрос о возможных сроках выписки.

«Я не знаю, надеюсь. Если всё пойдёт хорошо, я, должно быть, смогу выйти в ближайшие недели», — заявил предприниматель.

А ранее офис генпрокурора Украины опубликовал видео покушения на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева, совершённого в Монако. Исполнители заблаговременно смонтировали скрытую камеру неподалёку от места происшествия, чтобы снять момент взрыва и документально подтвердить исполнение заказа. Несмотря на то, что видео впоследствии стёрли, спецслужбы смогли его восстановить.