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20 июля, 12:51

Сотрудники МЧС попали под удар ВСУ при тушении горящей пятиэтажки в Каховке

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Каховке Херсонской области сотрудники МЧС России попали под удар украинского беспилотника во время ликвидации последствий пожара в многоквартирном доме. Об этом сообщил глава Каховского округа Павел Филипчук в своём канале в «Максе».

По его данным, возгорание трёхкомнатной квартиры на девятом этаже произошло в результате множественных атак БПЛА на улице Первомайской. Когда пожарные прибыли на место, в трёх метрах от них взорвался беспилотник.

Из-за возгорания полностью уничтожена одна квартира, повреждены ещё четыре. Информации о пострадавших среди спасателей и жильцов пока не поступало. Работы по ликвидации пожара продолжаются.

В Херсонской области за сутки ранены семь мирных жителей, включая двоих детей
В Херсонской области за сутки ранены семь мирных жителей, включая двоих детей

Ранее сообщалось, что украинские военные обстреляли пятиэтажный жилой дом в центре Каховки Херсонской области, в результате чего несколько квартир были полностью разрушены и выгорели, а также повреждён газопровод. Один из жильцов, мужчина 1944 года рождения, получил осколочное ранение в голову и был госпитализирован.

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Анастасия Никонорова
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