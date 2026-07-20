Топ-менеджер банка в Москве получил 16,5 лет за хищение 8 млрд рублей

Бывший топ-менеджер кредитной организации осуждён на 16,5 лет колонии строгого режима за хищение активов на сумму 8 миллиардов рублей. Соответствующее решение принял московский суд, сообщила столичная прокуратура.

Кроме того, мужчина оштрафован на 1 миллион рублей. Суд признал его виновным по статьям 159 («мошенничество») и 210 («участие в преступном сообществе») УК РФ. Нанесённый ущерб привёл к отзыву лицензии у пострадавшего банка.

По данным следствия, 63-летний Алексей Зеленцов в 2018 году вошёл в состав преступной группы, созданной для хищения средств из коммерческих банков, после чего занял руководящие позиции в одной из организаций.

Вместе с сообщниками он участвовал в нескольких преступных схемах: покупка неликвидных облигаций на 198,7 млн рублей, заключение 19 фиктивных договоров цессии почти на 7 млрд, незаконное получение прав на облигации банка на 441,5 млн, фиктивное погашение ссудной задолженности на 122,7 млн, а также дарение недвижимости за 149 млн и автомобилей за 4 млн рублей.

Ранее в Мещанском суде Москвы вынесли приговор Ларисе Шульман — её признали виновной в присвоении 3,7 млн рублей, принадлежавших ТСЖ «Рождественский бульвар д. 10/7». Судья постановил отправить фигурантку в исправительную колонию общего режима сроком на пять лет. Отмечается, что осуждённая является золовкой политолога Екатерины Шульман*.

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