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20 июля, 13:29

Лидера ансамбля «Сябры» Ярмоленко госпитализировали с высокой температурой

Анатолий Ярмоленко. Обложка © ТАСС / NEWS.ru / Алексей Белкин

Анатолий Ярмоленко. Обложка © ТАСС / NEWS.ru / Алексей Белкин

Лидер ансамбля «Сябры» Анатолий Ярмоленко попал в больницу с температурой 38,7 градуса, однако сейчас почти восстановился. Об этом артист рассказал сайту МК.Ru.

По словам музыканта, он мог простудиться после выступления на берегу реки. Во время концерта дул сильный ветер, и вскоре исполнитель почувствовал ухудшение самочувствия.

Скорую помощь вызвал внук Ярмоленко. Певец провёл под наблюдением врачей три дня, после чего настоял на выписке, поскольку ему нужно было отправляться в Витебск.

«Три дня я пролежал в больнице и говорю: «Мне в Витебск надо». Сейчас я на антибиотиках», — отметил артист.

Сейчас он продолжает лечение и утверждает, что чувствует себя значительно лучше.

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Владимир Озеров
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