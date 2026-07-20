Лидера ансамбля «Сябры» Ярмоленко госпитализировали с высокой температурой
Анатолий Ярмоленко. Обложка © ТАСС / NEWS.ru / Алексей Белкин
Лидер ансамбля «Сябры» Анатолий Ярмоленко попал в больницу с температурой 38,7 градуса, однако сейчас почти восстановился. Об этом артист рассказал сайту МК.Ru.
По словам музыканта, он мог простудиться после выступления на берегу реки. Во время концерта дул сильный ветер, и вскоре исполнитель почувствовал ухудшение самочувствия.
Скорую помощь вызвал внук Ярмоленко. Певец провёл под наблюдением врачей три дня, после чего настоял на выписке, поскольку ему нужно было отправляться в Витебск.
«Три дня я пролежал в больнице и говорю: «Мне в Витебск надо». Сейчас я на антибиотиках», — отметил артист.
Сейчас он продолжает лечение и утверждает, что чувствует себя значительно лучше.
Ранее Life.ru рассказывал, что модель Екатерину Лукьянову, которая заявляла о беременности от певца Иракли Пирцхалавы, госпитализировали в нестабильном состоянии. Причина ухудшения её самочувствия пока не раскрывается, а сам артист публично отцовство не подтверждал.
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