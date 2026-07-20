Мэра российского города заподозрили в отсутствии гражданства РФ

По словам мэра, полицейских интересует, где он и его родственники были прописаны в Стрежевом на момент 6 февраля 1992 года. Дениченко родился на Украине в 1974 году, но в возрасте одного года переехал с матерью в Ставропольский край, а через десять лет — в Стрежевой, где живёт до сих пор. Он подчеркнул, что все паспорта получал в местном паспортном столе и возмутился, что теперь этот же отдел проводит проверку. Мэр отметил, что за годы службы проходил куда более серьёзные процедуры, включая оформление допуска к гостайне и получение загранпаспорта.