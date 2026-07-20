Мэра российского города заподозрили в отсутствии гражданства РФ
У мэра Стрежевого Валерия Дениченко проверяют наличие гражданства РФ
Обложка © Telegram / Мэр Стрежевого
Мэра города Стрежевого в Томской области Валерия Дениченко проверяют на наличие российского гражданства. Об этом градоначальник сообщил в своём телеграм-канале, опубликовав официальное письмо из местного отдела МВД.
«Не знаю, то ли смеяться, то ли плакать. Письмо поступило официально <…> Город небольшой, слухи пойдут. Очень похоже на какую-то провокацию», — написал Дениченко.
По словам мэра, полицейских интересует, где он и его родственники были прописаны в Стрежевом на момент 6 февраля 1992 года. Дениченко родился на Украине в 1974 году, но в возрасте одного года переехал с матерью в Ставропольский край, а через десять лет — в Стрежевой, где живёт до сих пор. Он подчеркнул, что все паспорта получал в местном паспортном столе и возмутился, что теперь этот же отдел проводит проверку. Мэр отметил, что за годы службы проходил куда более серьёзные процедуры, включая оформление допуска к гостайне и получение загранпаспорта.
Ранее президент России подписал документ о предоставлении гражданства РФ 12 иностранным гражданам, а также их детям. В их числе — епископ Чикагский и Средне-Американский Спиридон (Гусаков), родившийся в 1959 году на Кубани, и протоиерей из Новой Зеландии Владимир Бойков, уроженец Австралии 1966 года рождения. В перечень вошёл также военный журналист из Сирии Ияд Альхуссейн (1979 г.р.) с детьми — сыном Зейном Алабидином и дочерью Мирой.
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