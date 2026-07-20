Площадь у офиса Зеленского почти опустела после массовых протестов

Площадь Ивана Франко в центре Киева, где несколько дней проходили массовые протесты против отставки министра обороны Михаила Фёдорова, почти опустела. Днём 20 июля возле фонтана оставались около десяти участников акции, пишет «Интерфакс-Украина».

Собравшиеся спорили с сотрудниками «Муниципальной охраны» о целях митинга. За происходящим также наблюдали представители полиции и ещё несколько человек, стоявших в стороне. Коммунальщики убрали почти все картонные плакаты, оставленные протестующими накануне. В чаше выключенного фонтана сохранились лишь обрывки транспарантов и коробки с маркерами.

Проход к улице Банковой, где находится офис Владимира Зеленского, по-прежнему перекрыт и охраняется. При этом сама территория приведена в порядок, элементы благоустройства не повреждены. На пике акции в пятницу и субботу площадь заполняли более десяти тысяч человек. В воскресенье число участников сократилось примерно вдвое.

Помимо возвращения Фёдорова, митингующие требовали отставки главкома ВСУ Александра Сырского и возобновления работы Верховной рады. Организаторы предупредили, что акция может стать бессрочной, если их условия не выполнят до 24 июля.

Протесты начались 16 июля после ухода Михаила Фёдорова из Минобороны Украины. Участники обвиняли Александра Сырского в блокировании реформ и выходили с самодельными картонными плакатами не только в Киеве, но и в других крупных городах страны.