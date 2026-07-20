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20 июля, 14:00

Площадь у офиса Зеленского почти опустела после массовых протестов

Обложка © X / BowesChay

Обложка © X / BowesChay

Площадь Ивана Франко в центре Киева, где несколько дней проходили массовые протесты против отставки министра обороны Михаила Фёдорова, почти опустела. Днём 20 июля возле фонтана оставались около десяти участников акции, пишет «Интерфакс-Украина».

Собравшиеся спорили с сотрудниками «Муниципальной охраны» о целях митинга. За происходящим также наблюдали представители полиции и ещё несколько человек, стоявших в стороне. Коммунальщики убрали почти все картонные плакаты, оставленные протестующими накануне. В чаше выключенного фонтана сохранились лишь обрывки транспарантов и коробки с маркерами.

Проход к улице Банковой, где находится офис Владимира Зеленского, по-прежнему перекрыт и охраняется. При этом сама территория приведена в порядок, элементы благоустройства не повреждены. На пике акции в пятницу и субботу площадь заполняли более десяти тысяч человек. В воскресенье число участников сократилось примерно вдвое.

Помимо возвращения Фёдорова, митингующие требовали отставки главкома ВСУ Александра Сырского и возобновления работы Верховной рады. Организаторы предупредили, что акция может стать бессрочной, если их условия не выполнят до 24 июля.

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Протесты начались 16 июля после ухода Михаила Фёдорова из Минобороны Украины. Участники обвиняли Александра Сырского в блокировании реформ и выходили с самодельными картонными плакатами не только в Киеве, но и в других крупных городах страны.

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Полина Никифорова
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