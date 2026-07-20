Marvel показала трейлер фильма «Мстители: Доктор Дум»

Киностудия Marvel показала полный трейлер фильма «Мстители: Доктор Дум». Премьера картины с Робертом Дауни-младшим в роли злодея состоится 18 декабря текущего года. Ролик появился в соцсети Х на странице компании.

Трейлер новых «Мстителей». Видео © Х / Marvel Studios

На видео можно увидеть Криса Хемсворта (Тор), Энтони Маки (новый Капитан Америка), а также Патрика Стюарта в образе профессора Ксавье. Сюжет картины, по задумке авторов, объединит несколько мультивселенных Marvel.

Ранее актёр Райан Рейнольдс подтвердил, что Дэдпул вновь появится на больших экранах. О продолжении супергеройской франшизы артист рассказал на конвенте Fanatics Fest. По словам исполнителя главной роли в фильмах «Дэдпул», создатели могут обратиться к малоизвестным героям и сюжетам из комиксов, которые пока не использовались в киновселенной Marvel.