Убитого младенца нашли в Нововоронеже рядом с телом его матери

В городе Нововоронеже Воронежской области следователи выясняют обстоятельства гибели двух человек. В одной из квартир обнаружено тело новорождённого мальчика с признаками насильственной смерти, рядом лежал труп его матери. О страшной находке сообщили в пресс-службе регионального управления СК России.

По данному факту уже возбуждено уголовное дело по статье об убийстве матерью новорождённого. Трагедия вскрылась 15 июля текущего года.

Сейчас следователи осмотрели место происшествия и назначили судебно-медицинские экспертизы. Специалистам предстоит установить точные причины смерти и младенца, и женщины.

Параллельно идут допросы свидетелей и другие следственные мероприятия. Правоохранителям необходимо восстановить полную картину случившегося.

Ранее Life.ru рассказывал, как в американском Сент-Луисе десятилетнему мальчику предъявили обвинение в убийстве первой степени после того, как он застрелил семимесячную девочку. Трагедия разыгралась 26 июня в доме на Норт-Бродвей: подросток нашёл оружие под матрасом, где его хранил 19-летний хозяин, и решил поиграть с пистолетом. Выпущенная пуля попала младенцу прямо в голову.