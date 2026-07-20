WTA ввела обязательное гендерное тестирование для теннисисток

Женская теннисная ассоциация (WTA) обязала всех спортсменок проходить гендерное тестирование на наличие гена SRY, связанного с мужским развитием организма. Информацией поделился журналист Бен Ротенберг в соцсети X.

Для проверки необходимо сдать мазок из полости рта. Отсутствие гена позволяет участвовать в турнирах WTA, а положительный результат приведёт к временному отстранению и дополнительному медицинскому обследованию. Спортсменки обязаны подписать документ о согласии на тест. Отказ может повлечь дисциплинарные меры со стороны ассоциации.

Напомним, Международный олимпийский комитет принял решение, согласно которому право выступать в женских дисциплинах на Олимпийских играх и других мероприятиях МОК получат только биологические женщины, но не трансгендеры*.

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