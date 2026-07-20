Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 июля, 13:58

WTA ввела обязательное гендерное тестирование для теннисисток

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / topten22photo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / topten22photo

Женская теннисная ассоциация (WTA) обязала всех спортсменок проходить гендерное тестирование на наличие гена SRY, связанного с мужским развитием организма. Информацией поделился журналист Бен Ротенберг в соцсети X.

Для проверки необходимо сдать мазок из полости рта. Отсутствие гена позволяет участвовать в турнирах WTA, а положительный результат приведёт к временному отстранению и дополнительному медицинскому обследованию. Спортсменки обязаны подписать документ о согласии на тест. Отказ может повлечь дисциплинарные меры со стороны ассоциации.

МОК отказался прогибаться под шантаж ЕС: Спортсмены из России всё равно вернутся
МОК отказался прогибаться под шантаж ЕС: Спортсмены из России всё равно вернутся

Напомним, Международный олимпийский комитет принял решение, согласно которому право выступать в женских дисциплинах на Олимпийских играх и других мероприятиях МОК получат только биологические женщины, но не трансгендеры*.

Больше новостей о матчах, турнирах и спортсменах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.

*ЛГБТ признано экстремистским движением, его деятельность запрещена в России.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Теннис
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar