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20 июля, 14:14

Аэропорт Жуковский приостановил полёты, Домодедово — работает по согласованию

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В аэропорту Жуковский временно остановили приём и отправку воздушных судов, а Домодедово перевели на особый порядок работы. Меры связаны с ограничениями на использование воздушного пространства, сообщает пресс-служба Росавиации.

В Жуковском запрет распространяется как на прилетающие, так и на вылетающие борта. Решение принято для обеспечения безопасности полётов.

Домодедово продолжает обслуживать рейсы, но их приём и выпуск проводятся только после согласования с уполномоченными органами. Пассажирам рекомендовали заранее проверять актуальное время вылета и прилёта на онлайн-табло аэропорта.

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Ранее Финляндия временно закрывала воздушное пространство над восточной частью Финского залива для полётов ниже 18 километров, не объяснив причины. Одновременно с этим Росавиация ввела особый режим работы Пулково, где рейсы выполнялись по согласованию с властями.

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Владимир Озеров
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