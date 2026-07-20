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20 июля, 14:17

Российские учителя смогут бесплатно посещать музеи

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, который позволяет российским учителям бесплатно посещать государственные музеи не реже одного раза в месяц. Текст появился на официальном портале нормативно-правовых актов.

В указе подчёркивается особый статус и общественная значимость профессии, а также гарантируются необходимые условия для профессионального развития педагогов на протяжении всей трудовой деятельности.

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Также российским учителям, проработавшим в профессии не менее 25 лет, будут присваивать звание «Ветеран труда». Решение уже утвердил своим указом президент страны Владимир Путин. Новая мера распространяется на работников сферы образования во всех регионах.

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Татьяна Миссуми
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