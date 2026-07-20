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20 июля, 14:19

Reuters: Ирану предложили 10-дневное перемирие с США

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Below the Sky

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Below the Sky

Страны-посредники в переговорах между Ираном и США предложили сторонам установить режим прекращения огня на 10 дней для обсуждения вариантов восстановления временного соглашения. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в Тегеране.

По данным собеседника агентства, посредники передали иранской стороне «предложение по деэскалации войны с США», которое предусматривает 10-дневное перемирие. Цель — поиск путей восстановления временного соглашения, которое было заключено между Вашингтоном и Тегераном в июне.

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Конфликт между США и Ираном обострился после возобновления американских ударов по республике в конце июня. Тегеран назвал эти действия серьёзным нарушением ранее достигнутых договорённостей. Иран, по данным американской администрации, выразил желание заключить соглашение о прекращении боевых действий с США, и пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что контакты между сторонами продолжаются.

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Анастасия Никонорова
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