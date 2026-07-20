Вынесен приговор фермерше-блогерше из Подмосковья, попавшейся на распространении синтетики

Московский областной суд отправил в тюрьму на 13 лет блогера Веронику Ярошик, которая занималась сбытом наркотиков в особо крупном размере. Её признали виновной по семи статьям УК РФ. О судебном решении сообщает региональная прокуратура.

«Осуждённая, действуя в составе организованной преступной группы, выполняла роль «отправителя». По указанию «кураторов» она получала через тайники-закладки на территории Московской области крупные партии синтетического наркотика (мефедрон)», — говорится в тексте.

Ярошик также прятала наркотики в бытовой технике и отправляла посылками заказчикам. Торговля бойко велась по всем регионам страны. Запрещёнку женщина фасовала в обычную бытовую технику — кофемашину, воздухоочиститель, мясорубку и минимойку — после чего спокойно относила в почтовое отделение. Обвиняемую задержали ещё в 2023 году, у неё изъяли 4 килограмма мефедрона.

Блогерша была известна тем, что вела страницу в соцсетях, где рассказывала о прелестях фермерской жизни. Публиковала трогательные фото с урожаем, козами, курами и трактором. Ярошик — многодетная мать.

Как уже писал Life.ru, фермера-блогера Веронику Ярошик задержали в Подмосковье за сбыт мефедрона в октябре 2023 года. Её машину остановили по наводке в деревне Марково. После досмотра вскрылось, что под пассажирским сиденьем находится два пакета с наркотиками. Свою вину женщина признала не сразу.