Вынесен приговор фермерше-блогерше из Подмосковья, попавшейся на распространении синтетики
В Подмосковье блогерша Ярошик получила 13 лет за сбыт оптовых партий мефедрона
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / veronika_yaroshik
Московский областной суд отправил в тюрьму на 13 лет блогера Веронику Ярошик, которая занималась сбытом наркотиков в особо крупном размере. Её признали виновной по семи статьям УК РФ. О судебном решении сообщает региональная прокуратура.
«Осуждённая, действуя в составе организованной преступной группы, выполняла роль «отправителя». По указанию «кураторов» она получала через тайники-закладки на территории Московской области крупные партии синтетического наркотика (мефедрон)», — говорится в тексте.
Ярошик также прятала наркотики в бытовой технике и отправляла посылками заказчикам. Торговля бойко велась по всем регионам страны. Запрещёнку женщина фасовала в обычную бытовую технику — кофемашину, воздухоочиститель, мясорубку и минимойку — после чего спокойно относила в почтовое отделение. Обвиняемую задержали ещё в 2023 году, у неё изъяли 4 килограмма мефедрона.
Блогерша была известна тем, что вела страницу в соцсетях, где рассказывала о прелестях фермерской жизни. Публиковала трогательные фото с урожаем, козами, курами и трактором. Ярошик — многодетная мать.
Как уже писал Life.ru, фермера-блогера Веронику Ярошик задержали в Подмосковье за сбыт мефедрона в октябре 2023 года. Её машину остановили по наводке в деревне Марково. После досмотра вскрылось, что под пассажирским сиденьем находится два пакета с наркотиками. Свою вину женщина признала не сразу.
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