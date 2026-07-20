«А что за мужик рядом?»: Подписчики не узнали Чумакова в отпуске

Новое отпускное фото певицы Юлии Ковальчук вызвало бурную реакцию поклонников: многие не сразу признали на снимке её супруга Алексея Чумакова. Фотографию артистка опубликовала у себя в соцсетях.

В кадре артист предстал с обнажённым подтянутым торсом, а его жена позировала рядом в зелёном купальнике и бейсболке. По словам исполнительницы, семейная поездка помогает супругам набраться сил перед возвращением к работе.

«Лучшее, что может быть в отпуске — это возможность отдохнуть и зарядиться так, чтобы хотелось скорее вновь творить и погрузиться в работу!», — написала Ковальчук.

Большинство комментаторов осыпали пару комплиментами и пожелали им приятного отдыха. Однако некоторые настолько удивились преображению Чумакова, что приняли его за незнакомца.

Пользователи в шутку сравнили певца с «мощным Терминатором» и поинтересовались, кто этот мужчина рядом с Юлией.

Ранее подписчики Юлии Ковальчук потребовали от неё развода с Чумаковым после того, как он влип в скандал из-за жарких танцев и поцелуя с танцовщицей. При этом артистка заявила, что не видит в этом повода для ревности или расторжения брака, поскольку подобные номера считает обычной частью выступлений мужа.