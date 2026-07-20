Спецслужбы Японии следят за россиянами — данные с компьютера агента-дипломата слили в Сеть
Mash: Компьютер дипломата в Южно-Сахалинске выдал слежку Японии за россиянами
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Японские спецслужбы вели многолетнюю слежку за российскими гражданами на Сахалине. Это выяснилось после того, как хакеры получили доступ к компьютеру дипломата Акахоры Рюити, работающего в генконсульстве Японии в Южно-Сахалинске, и слили в сеть секретные материалы, пишет Mash.
Японский дипломат в Южно-Сахалинске собирал досье на граждан РФ. Фото © Telegram / Mash
Судя по документам, японская разведка не ограничивалась наружным наблюдением и скрытой съёмкой. Агенты проникали в квартиры, номера отелей и частные дома россиян, а также читали личные переписки в мессенджерах, включая Viber, WhatsApp и SMS-сообщения. Все данные использовались для составления секретных досье на граждан РФ.
Провал операции произошёл из-за небрежности самого Акахоры Рюити — хакеры похитили 170 ГБ информации с его рабочего компьютера, включая шпионские материалы и, по некоторым данным, личные файлы развлекательного характера. Теперь весь массив данных продаётся в даркнете за $1100.
Ранее экс-сотрудники ЦРУ раскрыли нестандартные подходы к вербовке иностранных агентов. Потенциальным источникам информации предлагали не только финансовые стимулы, но и решения бытовых или личных проблем — от холодильников и удочек до препаратов для потенции и погашения алиментов. Как отмечают бывшие разведчики, деньги далеко не всегда оказываются главным мотивом: куда чаще людей подталкивают обиды, семейные неурядицы, разочарование в начальстве или стремление кардинально изменить свою жизнь.
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