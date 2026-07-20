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Регион
20 июля, 15:07

Спецслужбы Японии следят за россиянами — данные с компьютера агента-дипломата слили в Сеть

Mash: Компьютер дипломата в Южно-Сахалинске выдал слежку Японии за россиянами

Обложка © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Обложка © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Японские спецслужбы вели многолетнюю слежку за российскими гражданами на Сахалине. Это выяснилось после того, как хакеры получили доступ к компьютеру дипломата Акахоры Рюити, работающего в генконсульстве Японии в Южно-Сахалинске, и слили в сеть секретные материалы, пишет Mash.

Японский дипломат в Южно-Сахалинске собирал досье на граждан РФ. Фото © Telegram / Mash

Японский дипломат в Южно-Сахалинске собирал досье на граждан РФ. Фото © Telegram / Mash

Судя по документам, японская разведка не ограничивалась наружным наблюдением и скрытой съёмкой. Агенты проникали в квартиры, номера отелей и частные дома россиян, а также читали личные переписки в мессенджерах, включая Viber, WhatsApp и SMS-сообщения. Все данные использовались для составления секретных досье на граждан РФ.

Провал операции произошёл из-за небрежности самого Акахоры Рюити — хакеры похитили 170 ГБ информации с его рабочего компьютера, включая шпионские материалы и, по некоторым данным, личные файлы развлекательного характера. Теперь весь массив данных продаётся в даркнете за $1100.

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Александра Мышляева
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