Панкратий и Кирилл 22 июля: Куда и зачем на Руси прятали первый огурец и что нельзя делать в этот день

22 июля начиналась самая щедрая и одновременно хлопотная пора. На грядках наливались первые плоды, в лесах поспевали ягоды, а хозяйки уже задумывались о запасах на зиму. Но почему это день связан с Панкратием и Кириллом? Причём тут огурцы с черникой и что будет, если 22 июля не отдать первый плод земле? Life.ru рассказывает об истории народного праздника и традициях в день памяти Панкратия и Кирилла, которые соблюдали наши предки.

Какой церковный праздник отмечают 22 июля 2026 года?

Кто такие священномученики Панкратий Тавроменийский и Кирилл Гортинский, которых вспоминают 22 июля? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

В среду, 22 июля 2026 года по григорианскому календарю, Православная церковь чтит память двух священномучеников — епископа Панкратия Тавроменийского и епископа Кирилла Гортинского. На Руси церковная дата постепенно соединилась с земледельческими обычаями, поэтому в народном календаре появились названия Панкратий и Кирилл, Панкратий Ягодник и Черничный день.

Панкратий родился в Антиохии и, согласно житию, застал времена земной жизни Иисуса Христа. Он познакомился с апостолом Петром, а позднее он и апостол Павел рукоположили Панкратия в епископы сицилийского города Тавромении. Панкратий проповедовал христианство, построил храм и обратил в веру многих жителей, однако погиб от рук язычников, которые забили его камнями. Священномученик Кирилл около 50 лет возглавлял христианскую общину в Гортине на острове Крит. Во время гонений его арестовали и потребовали отречься от веры, однако епископ отказался. По церковному преданию, он принял мученическую смерть в глубокой старости, в 112 лет, Кирилла казнили мечом.

Зачем на Руси прятали первый огурец 22 июля

Как старинный обряд с первым огурцом должен был обеспечить богатый урожай? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

Ко дню Панкратия и Кирилла на огородах обычно уже появлялись зрелые огурцы. Но самый первый плод не подавали к столу. Хозяйка должна была незаметно от домашних сорвать его, отнести в самый дальний угол огорода и закопать так, чтобы огурец не нашли ни люди, ни животные.

По народному поверью, исполненный втайне обряд обещал обильный урожай не только до конца лета, но и в следующем году. Первый плод словно возвращали земле в благодарность за её щедрость. При этом скрытность была обязательным условием: считалось, что чужой взгляд или найденный огурец лишит обряд силы. Остальные огурцы уже можно было нести домой, но первым попробовать свежий урожай полагалось самому младшему члену семьи. Наши предки верили, что тогда зеленцы будут расти крепкими, хрустящими и не станут горчить.

Почему 22 июля называли Черничным днём?

Почему народный праздник 22 июля называли Черничным днём и Панкратом Ягодником? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

День Панкратия и Кирилла приходились ещё и на начало массового сбора черники. Взрослые были заняты сенокосом и работой в поле, поэтому в лес за ягодами нередко отправляли детей. Из собранной черники варили компоты и варенье, готовили начинку для пирогов, а часть урожая сушили на зиму. Чернику на Руси ценили не только за вкус. В народе говорили: «Ягода — черника уведёт от живота лихо», поскольку её считали средством от самых разных недугов. Поэтому 22 июля ягоду старались обязательно съесть свежей и заготовить впрок. С Черничным днём связано и народное название праздника — Панкратий Ягодник!

Что можно делать 22 июля?

Как провести 22 июля 2026 года и о чём молиться святым Панкратию и Кириллу? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Chubykin Arkady

В этот день принято собирать огурцы и чернику, готовить первые летние заготовки, печь ягодные пироги и угощать ими родственников. Часть урожая можно отдать соседям или нуждающимся, поскольку щедрость, по поверью, должна вернуться благополучием.

Панкратия и Кирилла старались провести спокойно, в кругу близких людей. Подходящим считался день для примирения, посещения родственников и помощи тем, кто оказался в трудном положении. Верующие могут сходить в храм, помолиться святым Панкратию и Кириллу, попросить у них стойкости в вере и защиты семьи. Теперь давайте поговорим о запретах на 22 июля?

Что нельзя делать 22 июля?

Что нельзя делать 22 июля 2026 года в день Панкратия и Кирилла? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

Прежде чем говорить о запретах на 22 июля, стоит отметить, что перечисленные правила относятся к народным поверьям, а не к правилам Православной церкви. Итак, чего же избегали наши предки в день Панкратия и Кирилла 22 июля? Ссор с родителями и старшими родственниками. Считалось, что начавшийся 22 июля конфликт затянется надолго и может разрушить отношения в семье.

Считалось, что начавшийся 22 июля конфликт затянется надолго и может разрушить отношения в семье. Грубости, сквернословия и желания кому-либо зла. Любые сказанные в сердцах слова, по поверью, способны обернуться против самого человека.

Любые сказанные в сердцах слова, по поверью, способны обернуться против самого человека. Отказа в посильной помощи. Наши предки опасались, что тот, кто пройдёт мимо чужой беды, вскоре сам окажется в положении просителя.

Наши предки опасались, что тот, кто пройдёт мимо чужой беды, вскоре сам окажется в положении просителя. Нельзя давать деньги в долг. Существовала примета, что вместе с одолженными деньгами из дома может уйти достаток. При этом бескорыстная помощь и милостыня, наоборот, приветствовались.

Существовала примета, что вместе с одолженными деньгами из дома может уйти достаток. При этом бескорыстная помощь и милостыня, наоборот, приветствовались. 22 июля взрослым не стоит первыми пробовать огурцы. Право отведать новый урожай отдавали младшему члену семьи, иначе огурцы якобы могли перестать расти.

Право отведать новый урожай отдавали младшему члену семьи, иначе огурцы якобы могли перестать расти. Начинать крупные дела и проекты. По поверью, новые начинания в этот день будут продвигаться медленно и принесут больше хлопот, чем пользы.

Иногда среди запретов на 22 июля встречается полный отказ от работы. Однако для крестьян середина лета была временем сенокоса, сбора урожая и заготовок, поэтому обычный труд в этот день не считался грехом. Церковь также не запрещает заниматься повседневными делами.

Конечно, сегодня закапывать огурец ради будущего урожая решится не каждый. Но смысл старинной традиции остаётся понятным. Наши предки верили, что первый плод напоминал человеку о щедрости земли и о том, что нельзя воспринимать это как должное, а полученным урожаем стоит делиться с близкими. Кстати, недавно Life.ru опубликовал 10 рецептов варенья из крыжовника. От классической пятиминутки до царского изумрудного варенья!