Беглого экс-следователя СК и блогера Качура* оштрафовали на 50 тысяч рублей

Дорогомиловский суд Москвы оштрафовал блогера и бывшего следователя СКР Кирилла Качура*, признанного в России иноагентом. Ему назначили взыскание в размере 50 тысяч рублей.

Поводом стало непредоставление обязательных сведений о деятельности иноагента в уполномоченный орган. Суд признал Качура* виновным по части 2 статьи 19.34 КоАП РФ.

Юрист ранее работал в Главном следственном управлении СК по Московской области. В ноябре 2023 года его включили в реестр иностранных агентов из-за зарубежного финансирования. В 2022-м Качуру заочно предъявили обвинения в создании организованной группы и участии в хищении трёх миллионов евро.

Кроме того, следствие вменяет ему вымогательство взятки в размере 1,6 миллиона долларов у предпринимателей. Бывший сотрудник ведомства объявлен в международный розыск. Разбирательства по связанным с ним делам продолжаются.

Ранее Дорогомиловский суд оштрафовал на 50 тысяч рублей экс-лидера группы «Тараканы!» Дмитрия Спирина*. Музыкант также не предоставил в уполномоченный орган обязательные сведения.

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