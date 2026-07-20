Patriot для бедных: Lockheed Martin запускает производство бюджетных ракет против БПЛА

Американская оборонная корпорация Lockheed Martin разработает новую модель ракет для зенитных комплексов Patriot, которая будет вдвое дешевле существующих аналогов. Об этом сообщила газета Financial Times, уточнив, что речь идёт о снарядах PAC-3 Adapted Capability Effector.

Новые ракеты будут стоить около $2 млн за единицу — против $4 млн у текущих PAC-3 MSE. Кроме того, производитель обещает сократить сроки изготовления. Производство планируется запустить совместно с европейскими промышленными партнёрами.

В FT отмечают, что спрос на системы Patriot резко вырос после 2022 года на фоне конфликта на Украине, что привело к истощению мировых запасов этих вооружений и увеличению потребности в более доступных средствах противодействия беспилотникам.

Ранее Life.ru рассказывал, что США начали оформлять лицензию, которая позволит Украине производить ракеты для комплексов Patriot. Процедура одобрения продлится несколько месяцев, но точные даты старта производства и конкретные параметры инициативы пока держатся в секрете.