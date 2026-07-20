Выпускник «Сириуса» пересдал ЕГЭ по физике с 96 до 100 баллов

Выпускник Президентского Лицея «Сириус» и студент ИТ-специалитета Тимур Тухватуллин, набравший на ЕГЭ по физике 96 баллов, решил пересдать экзамен, чтобы проверить свои возможности. Об этом рассказали РИА «Новости» в самом образовательном учреждении.

Студент второго курса экспериментальной программы интегрированного среднего и высшего образования, реализуемой Научно-технологическим университетом совместно с Лицеем «Сириус», получил заветные 100 баллов. Наставником Тимура по ЕГЭ был учитель физики Артём Воронов.

По словам Тухватуллина, ему не хватило времени на решение всех задач при первой сдаче. Молодой человек поставил перед собой цель научиться делать задания быстрее. Именно это помогло ему получить 100 баллов. Тимур был уверен в победе, потому что не видел сложностей в задачах, предлагаемых на ЕГЭ. Он добавил, что при тренировках в школе всегда набирал как минимум 85 баллов.

Ранее Life.ru писал, что московский школьник, который сдал ЕГЭ прямо в СИЗО и набрал более 300 баллов по четырём предметам, планирует поступать на юридический факультет. Юноша рассказал о своей мечте представителям Общественной наблюдательной комиссии Москвы. По его словам, заключение заставило его пересмотреть отношение к жизни и учёбе.